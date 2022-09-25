Какие неочевидные симптомы говорят о проблеме с щитовидкой

Какие неочевидные симптомы говорят о проблеме с щитовидкой
Фото: unsplash.com
Гормональные проблемы могут влиять на все органы человека

Эндокринолог Татьяна Саввина утверждает, что при заболеваниях щитовидной железы поставить быстро и правильно диагноз выходит не всегда. Это случается поскольку у заболевания нет специфических симптомов и их легко можно спутать с каким-то другим недугом. 

Врач в беседе с "Пятым каналом" отметила, что такая особенность связана с работой органа и тем, как он влияет на все тело. Гормоны щитовидной железы могут ускорять обмен веществ, начинают быстрее вырабатываться ферменты, антитела, гемоглобин, клетки крови. Работа сердца при этом учащается, повышается активность нервной системы. 

По словам специалиста, если гормонов становится меньше, то это может приводить к запорам, развитию анемии, слабости или отдышке. Также у человека может начать замедляться реакция, нарушаться работа памяти, повыситься сонливость. 

Саввина указала, что довольно часто пациенты с заболеваниями щитовидной железы лечат симптомы и различные проявления безрезультатно, не понимая, что проблема в вырабатывающем гормоны органе. 

Определись сбои в работе щитовидки можно с помощью анализауровня тиреоидных гормонов в крови, а также уровня тиреотропного гормона гипофиза. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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