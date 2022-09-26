Начинайте с питания и спорта

Внештатный специалист Минздрава, невролог Николай Шамалов рассказал, как справиться с тревогой, которая выражается в беспокойстве или предчувствии чего-то плохого.

Триггеры могут быть разными: и особенности воспитания с дикими семейными историясми, личный опыт, склонность к чрезмерному контролю и низкая самооценка. Бороться нужно с малого: нормализовать дневной режим, достаточно спать и заниматься физическими нагрузками.

Не перегружайте себя гаджетами, просматривая новостную ленту. Иначе никогда не отдохнете. Помните, что социальные сети заставляют нас усомниться в собственых способностях и приводят к тому, что мы невольно сравниваем себя в жизнью окружающих. Потому и повышается уровень тревоги.

"Достаточные физические нагрузки, например, ежедневные пешие прогулки в спокойном темпе, способны снять общее напряжение и разгрузить нервную систему. Кроме того, существуют различные дыхательные упражнения, которые помогают справляться с тревогой в нужный момент. Также, при необходимости, специалист может порекомендовать проконсультироваться у психиатра для назначения лекарственной терапии", – высказался специалист.

А недавно мы рассказывали, почему тошнит по утрам.