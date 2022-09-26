Оказалось, не такой он полезный для костей

Многие точно слышали или всю жизнь видели, как им вбивают, словно непреложную истину, о пользе творога для костей. Хотя эта польза несколько преувеличена. Одного кальция точно недостаточно.

Творог, в первую очередь, полезен белками, кальцием и аминокислотами. А также витаминами, макро– и микроэлементами. Все это способствует укреплению костной ткани, обеспечивая профилактику заболеваний печени.

Однако существует и обратная сторона медали: от творога появляются отеки у людей, особенно у сидящих на диете – если она безуглеводная или бессолевая.

"Это связано с тем, что в продукте много натрия, который задерживает воду. Если это про вас, прекращайте эксперименты над собой", – указала психотерапевт-диетолог Анна Ивашкевич

Лучше всего употреблять творог в первой половине дня – по одному научному обоснованию. Кисломолочные продукты имеют высокий инсулиновый индекс, отчего вызывают повышенное чувство голода. С утра такое состояние перетерпеть легче, чем вечером, когда аппетит сильно разжигается.