Одной кривой осанкой вы не отделаетесь

Cидячая работа – явление постоянное порицаемое, хотя найти альтернативу крайне затруднительно. В конце-концов, кто-то должен отрабатывать на заводе, а кто-то – в офисе. Однако у всего найдутся издержки производства, если такое понятие применительно к офисным сотрудникам. Все выливается в серьезные недуги, а иногда – и в летальный исход, рассказала врач-хирург Елена Соловьева.

"Современные исследования показывают, что бездействие (лень) является причиной все большего числа ежегодных смертей. Сидячий образ снижает тонус жизненных центров и повышает внутрибрюшное давление на фоне застоя в системе кровообращения", – заявляет эксперт.



Медик рекомендует соблюдать общие рекомендации – к примеру, делать в день не менее 10 тысяч шагов, отказаться от лифта в пользу лестниц для кровообращения, а вместо посиделок за столом выходить на прогулку.

Хорошо заниматься спортом – в особенности плаванием. Сомневаетесь – проконсультируйтесь с медиком. А еще проходите регулярную диспансеризацию.