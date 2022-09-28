Чем вредит сидячий образ жизни

Чем вредит сидячий образ жизни
Alberto Ortega/www.globallookpress.com
Одной кривой осанкой вы не отделаетесь

Cидячая работа – явление постоянное порицаемое, хотя найти альтернативу крайне затруднительно. В конце-концов, кто-то должен отрабатывать на заводе, а кто-то – в офисе. Однако у всего найдутся издержки производства, если такое понятие применительно к офисным сотрудникам. Все выливается в серьезные недуги, а иногда – и в летальный исход, рассказала врач-хирург Елена Соловьева.

"Современные исследования показывают, что бездействие (лень) является причиной все большего числа ежегодных смертей. Сидячий образ снижает тонус жизненных центров и повышает внутрибрюшное давление на фоне застоя в системе кровообращения", – заявляет эксперт. 

Медик рекомендует соблюдать общие рекомендации – к примеру, делать в день не менее 10 тысяч шагов, отказаться от лифта в пользу лестниц для кровообращения, а вместо посиделок за столом выходить на прогулку.

Хорошо заниматься спортом – в особенности плаванием. Сомневаетесь – проконсультируйтесь с медиком. А еще проходите регулярную диспансеризацию.

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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