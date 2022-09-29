Напиток скорее полезен, чем вреден

Кофе вовсе не провоцирует остеопороз (заболевание, вызывающие дефицит кальция в костной массе), вопреки распространенному мнению. Врач Александр Мясников заявил, что такое утверждение – абсолютный миф, который довольно популярен среди пожилых людей.

Как правило, на кофе, как на главного виновника ослабевших костей, у людей падает взор с годами. Рост становится чуть ниже, начинается изжога из-за изменения позвонков, снижается подвижность. Люди начинают искать препараты.

Правда же в том, что такие беды вполне закономерны, если не следить за организмом. Тогда и начинается поиск препаратов. К примеру, малое накопление костной массой в детстве вызвано обилием газировки, которую позволяли ребенку, большим количеством сладостей. А ведь эти процессы нужно контролировать, указал медик.

Кофе, напротив, лишь "улучшает ситуацию с остеопорозом". Скорее, косвенным образом этот напиток действует куда более позитивно, снижая риск развития цирроза и рака печени.

А не так давно доктор Мясников поведал о ключевых ошибках людей при лечении больного горла.