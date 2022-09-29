Зачем организму нужен коллаген: врач рассказала о последствиях нехватки вещества

Зачем организму нужен коллаген: врач рассказала о последствиях нехватки вещества
Фото: unsplash.com
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Коллаген является важным белком в организме, который по своей сути выполняет строительную и поддерживающую функцию. Благодаря ему обеспечивается прочность суставов и соединительных тканей, а также их эластичность. Нехватка или дефицит вещества может приводить к неприятным последствиям для здоровья человека, отметила ревматолог Елена Лебедева. 

Проблемы могут возникнуть, если существуют сбои в работе ЦНС или экдокринной системы. Также к этому могут приводить недоедание, долгое воздействие ультрафиолета, воспаления.

В первую очередь, по ее словам, нехватка коллагена проявлятся на внешнем виде человека: лицо постепенно провисает, снижается эластичность кожи, появляются глубокие морщины и заломы. Затем появляется лишний вес, сухость кожи, хруст и боль в суставах, сообщает Общественная служба новостей

Другое происходит при профиците вещества. Избыток коллагена может приводить к фиброзу органов. Тогда происходит разрастание соединительной ткани. 

При этом она отметила, что если у человека сбалансированный питательный рацион, то организм сам в достаточных количествах производит белок. Для этого нужно регулярно употреблять молоко, мясо, рыбу, овощи, фрукты, зелень и орехи. 

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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