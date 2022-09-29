Как прогнать осеннюю апатию

Как прогнать осеннюю апатию
Hauke Schröder/www.globallookpress.com
Пришла расплата за разгульное лето

Холодной и мрачной осенью люди сталкиваются с сонливостью и апатией. С чем это связано и как преодолеть такое состояние, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Частая причина – дефицит витаминов, на которые мы прекращаем обращать внимание к концу лета. Отказ от витамина D и развивает хандру, которая, к тому же, сопровождается изменением гормонального фона. Резко уменьшается количество солнечного освещения, что выливается в уменьшение синтеза серотонина.

Хороший стимулятор – кофе, который помогает взбодриться. Но это временная мера, которая на какой-то период поднимет тонус.

"Одна-две чашки отдельно от основных приемов пищи – вполне приятный и правильный способ. Но когда кофе начинают пить слишком много, тем более с сахаром, молоком и во время еды – это уже не очень хорошая история", – отметила специалист. 

Лучше всего, конечно, принимать витамины – и следить за питанием. На сладкое лучше не налегать.

Источник: Спутник ✓ Надежный источник
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