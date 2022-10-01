Медик опровергла миф о вреде мороженого для горла

Напротив, уверяют специалисты: горло нужно закалять

С самого детства мы слышим, что в мороз необходимо хорошо укутываться и ходить с теплым шарфом – иначе простудимся. На самом деле, в таком утверждении существует изрядная доля заблуждения.

Оториноларинголог Татьяна Фельдбуш указала, что такой миф зародился еще во времена Гиппократа, который считал, что здоровье – равновесие тепла и холода, влажности и сухости. Сегодня человек знает, что причина зарождения – инфекции и бактерии. А источниками заражения являются другие люди.

Поэтому можно не опасаться давать детям мороженое – горло ребенка холодов не боится.

"Если бы ребенок всегда пил холодные напитки, то не знал бы, что такое боль в горле. Взрослые сами с раннего детства все греют, чем снижают местный иммунитет ребенка. Заболевшему ангиной ребенку мороженое даже показано! Холодное уменьшает болевые ощущения в горле и полости рта, снимает воспалительный отек", – указала специалист.



Любопытный факт: в клинических руководствах при болях в горле и стоматите детям даже нужно давать мороженое и рассасывать кубики льда.

"Горло можно закалить – главное регулярность и последовательность. Начинаем, когда вы здоровы. Начинаем ежедневно пить воду привычной для горла температуры и каждую неделю понижаем ее температуру на один – два градуса", – советует медик.

Ранее медик назвал неочевидную причину облысения.