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Неконтролируемый перекус – попытка нашего мозга заесть чем-то стресс, указала аллерголог-иммунолог, диетолог Антонина Саволюк. Такое явление может привести к проблемам в организме, а потому такие процессы нужно взять под контроль.
"Потом когда-нибудь случится холецистит, сахарный диабет, сердечная недостаточность, инсульт, а сейчас нужно срочно успокоиться", – объясняет медик стремление к быстрым перекусам.
Заглушать этот стресс нужно не едой, а физической активностью. Попрыгайте пару минут на месте, потанцуйте, побегайте.
Полностью, однако, от перекусов не отказаться. Организм нельзя испытывать строгими запретами – иначе возникнет еще большее состояние стресса. Важный момент: любой перекус необходимо "запивать" водой. Психическое состояние определяется водным балансом, а также сном с режимом питания.
Такого не было восемь лет