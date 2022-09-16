Доктор Мясников назвал главные ошибки при лечении горла

Доктор Мясников назвал главные ошибки при лечении горла
Michaela Begsteiger/www.globallookpress.com
Бойтесь советов непрофессионалов

Терапевт Александр Мясников рассказал в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" об основных ошибках, которые мы допускаем при лечении воспаленного горла. 

Самая первая – частое полоскание антисептиками для профилактики. Дело в том, что слизистая – уникальная экосистема с миллиардами бактерий, которые образуют "биопленку". При интенсивном полоскании ее можно смыть и довести горло до сухости, которая и провоцирует появление болезней.

Некоторые пытаются самостоятельно удалить пробки из миндалин. Однако для этого есть ЛОР. 

Нельзя игнорировать храп – ведь он является одним из симптомов больного горла. Нездоровый сон с храпом провоцирует ожирение, вызывает повышение уровня сахара в крови и эректильную дисфункцию. Посоветуйтесь с медиками насчет вашего храпа – может быть, имеет смысл сделать лазерную операцию.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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