Названа главная ошибка дачников осенью

Названа главная ошибка дачников осенью
Ilya Galakhov/www.globallookpress.com
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Такой промах непростителен - можно остаться после зимы без урожая

Прошла уже половина сентября, который в этот раз сопровождается неожиданными температурными перепадами с частыми осадками. Многие огородники считают, что в такую погоду не стоит поливать огородные культуры, но как бы не так.

Даже в такую влажную погоду нужно поливать растения, которые сами себя влагой не обеспечат. Отказываться от полива осенью – крайне грубая и непростительная ошибка. 

Дело в том, что в осенний период не все дни являются дождливыми. И осадки – вовсе не гарантия постоянного восполнения дефицита осадков в покрове почвы.

Как правильно поливать огородо осенью

Прежде всего, делать это нужно регулярно. Берите ориентир на степень увлажененности земли. В дождь полив не должен быть обильным, а вот в сухую погоду воды нужно больше.

Позаботьтесь о том, что вода хорошо поступала к корневой системе. Некоторые дачники вовсе не зря возятся с дренажной системой. При таком оснащении не страшны даже осадки после полива.

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