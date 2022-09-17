Все хорошо то, что натурально

Овощи с фруктами лучше всего употреблять целиком и обходиться без салатов – так быстрее наступает чувство насыщения, а калории быстрее сжигаются, указала диетолог Дарья Русакова.

Специалист заявила, что в таком случае больше пользы не только для всего организма – и для жевательного аппарата в частности. В контакте с бытовыми и кухонными предметами (терки, ножи и комбайны с прочим) продукт быстрее окисляется. Да и при хранении в холодильнике теряется часть витаминов.

А диетолог Елена Соломатина рекомендует не нарезать на мелкие части салат – такая переработка часто вредит полезным элементам в овощах. Иногда вообще советуют не рвать ничего руками или использовать крупные куски максимум – чтобы исключить соприкосновение продуктов с металлом.