Развеян популярный миф о шоколаде

Развеян популярный миф о шоколаде
Фото: www.unsplash.com
Ушлые маркетологи придумали хитрый ход для продвижения сладости

Как известно, такое лакомство, как шоколад, содержит много сахара и не самым благоприятным образом сказывается на работе организма и весе. Однако в какой-то момент в информационном пространстве активно распространялось заявление о том, что шоколад – отличная подпитка для мозга.

Действительно, каждый может вспомнить рекламу, где наивных клиентов убеждают, что батончик шоколада способен активизировать мозговую деятельность и благоприятно влияет на способность анализировать ситуацию и решать различные задачки. Оказалось, это утверждение является мифом, направленным на продвижение шоколада на рынке.

С таким заявлением выступил опытный диетолог Руслан Алиев. Эксперт подчеркнул, что употребление шоколада для работы мозга абсолютно не эффективно – сладость никак не влияет на повышение умственных способностей.

Эксперт с большим негодованием оценивает работу маркетологов, которые приводя непроверенные и даже недостоверные данные, пытаются взрастить у потребителя лояльное отношение к шоколаду, злоупотребление которым может привести к серьезным заболеваниям и ожирению.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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