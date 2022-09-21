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Мочевой пузырь банально перестанет работать из-за постоянного растяжения его стенок, указал врач-уролог Тимур Исаев. Таким образом специалист предостерег россиян от того, чтобы долго терпеть, прежде чем опорожнить мочевой пузырь.
Спикер отметил, что в противном случае мочевой пузырь утратит свою функцию. Он представляет из себя сокращающийся мышечный оорган, который при растяжении меняет стенки.
Специалист также предостерег читателей от резкого похудения, рассказав, как это вредит почкам. Если у вас имеется лишняя масса, избавляться от нее нужно постепенно. Дело в том, что почка располагается вокруг жировой клетчатки.
"Когда девушки очень быстро худеют, сбрасывают резко вес, естественно, при уменьшении количества жира, почка может опуститься (и вызвать растяжение кровеносных сосудов)", – указал специлист.
Ранее мы рассказывали о вреде наиболее популярных среди россиян продуктов.
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