Как отличить осеннюю хандру от психического расстройства

Как отличить осеннюю хандру от психического расстройства
via www.imago-images.de/www.globallookpress.com
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Существует одна отличительная особенность

Осенняя хандра – вполне обыденное и естественное явление для человека чувствительного, творческого и эмоционального. Вполне нормально и даже полезно переживать окружающий мир, который помогает осмыслить в жизни многие события, считает кандидат психологических наук Ольга Чаликов, а также психотерапевт Михаил Валуйский объяснил, который объяснил, с чем хандру можно перепутать.

Многие по ошибке путают хандру с депрессией. Психотерапевт Михаил Валуйский указал, что основная разница заключается в длительности самого подавленного состояния.

Так, депрессия длится не только дни, но и даже недели с месяцами. Если у человека упадок длится настолько долго, нужно обратиться к специалисту, чтобы тот помог установить точный диагноз.

Зачастую хандру путают с аффективным расстройством, при которым эмоциальная составляющая снижается в определенное время года.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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