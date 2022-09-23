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Ожирение передается по наследству от женщине к мужчине и наоборот – однако происходит это, как правило, через поколение, указал врач-диетолог, профессор Алексей Ковальков.
Как отметил специалист, речь идет о генетически детерменированном системном заболевании, передаваемом по наследству. Однако, чаще всего – от женщины к мужчине, как и от мужчине к женщине. Такова генетика.
Останавливать развитие заболевания необходимо на ранних стадиях – еще со школьных лет. Тут существуют определенные параметры. К примеру, если ребенок становится в два раза больше всех в классе – либо самым маленьким. Умным родителям нужно отвести ребенка к эндокринологу, чтобы тот проверил гормон роста.
А вот если ребенок растет в ширину, медики в поликлиниках списывают это на что угодно – например, на лень с чревоугодием. Но никак не на генетику. Потому нужно обращаться к специализированному доктору, чтобы дело не дошло до анорексии с булимией.
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