Лишние килограммы могут быть "врожденными"

Ожирение передается по наследству от женщине к мужчине и наоборот – однако происходит это, как правило, через поколение, указал врач-диетолог, профессор Алексей Ковальков.

Как отметил специалист, речь идет о генетически детерменированном системном заболевании, передаваемом по наследству. Однако, чаще всего – от женщины к мужчине, как и от мужчине к женщине. Такова генетика.

Останавливать развитие заболевания необходимо на ранних стадиях – еще со школьных лет. Тут существуют определенные параметры. К примеру, если ребенок становится в два раза больше всех в классе – либо самым маленьким. Умным родителям нужно отвести ребенка к эндокринологу, чтобы тот проверил гормон роста.

А вот если ребенок растет в ширину, медики в поликлиниках списывают это на что угодно – например, на лень с чревоугодием. Но никак не на генетику. Потому нужно обращаться к специализированному доктору, чтобы дело не дошло до анорексии с булимией.