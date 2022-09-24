И кожа улучшится, и с пищеварением проблем не будет

Практическая польза от стакана воды, который нужно выпить утром, бесценна, указала нутрициолог, эксперт по аутоимунным заболеваниям Елена Жигалина. По словам специалиста, положительный эффект проявляется уже спустя месяц. Главное – регулярно выпивать стакан воды с утра.

Пить воду необходимо равномерно – из расчета тридцати миллиметров воды на один килограмм вашего веса. В реальности польза будет такова: будете худеть и реже болеть. Улучшится состояние кожи.

Специалист также указала, что выпитый с утра стакан воды, подогретой до сорока градусов, разжижает застоявшуюся за время сна лимфу, ускоряя ее циркуляцию.

Более того, вода способствует выводу токсинов из организма, запуская процессы метаболизма.