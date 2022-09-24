Врачи даже перестали рекомендовать добавку больным сахарным диабетом

Заявления, что фруктоза является более безопасной для здоровья вкусовой добавкой, чем сахар – миф. Об этом рассказала эндокринолог Наталия Киндрякина в беседе с "Лентой.ру".

Эксперт заявила, что излишнее употребление фруктозы может приводить к накоплению вредного висцерального жира в организме. Если при употреблении фруктов сахарид сложнее всасывается из-за наличия пищевых волокон, то в чистом виде вещества попадают внутрь в больших количествах.

Врач отметила, что тело по-разному реагирует на фруктозу и глюкозу: если за приемом последнего следует выработка инсулина, то на фруктозу ни инсулин, ни лептин, ни грелин, которые способствуют ее усвояемости, не реагируют.

"Также она влияет на микробиоту кишечника и может нарушать структуру и целостность плотных контактов между клетками желудочно-кишечной стенки", – рассказала специалист.

По ее словам, в последнее время регулярное употребление фруктозы стало одной из основных причин возникновения у человека неалкогольной жировой болезни печени с дозозависимым эффектом.