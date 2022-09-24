Фруктоза может быть крайне опасна для здоровья

Фруктоза может быть крайне опасна для здоровья
Фото: unsplash.com
продолжениеЧем вредна жвачка для организма
Врачи даже перестали рекомендовать добавку больным сахарным диабетом

Заявления, что фруктоза является более безопасной для здоровья вкусовой добавкой, чем сахар – миф. Об этом рассказала эндокринолог Наталия Киндрякина в беседе с "Лентой.ру". 

Эксперт заявила, что излишнее употребление фруктозы может приводить к накоплению вредного висцерального жира в организме. Если при употреблении фруктов сахарид сложнее всасывается из-за наличия пищевых волокон, то в чистом виде вещества попадают внутрь в больших количествах. 

Врач отметила, что тело по-разному реагирует на фруктозу и глюкозу: если за приемом последнего следует выработка инсулина, то на фруктозу ни инсулин, ни лептин, ни грелин, которые способствуют ее усвояемости, не реагируют. 

"Также она влияет на микробиоту кишечника и может нарушать структуру и целостность плотных контактов между клетками желудочно-кишечной стенки", – рассказала специалист.

По ее словам, в последнее время регулярное употребление фруктозы стало одной из основных причин возникновения у человека неалкогольной жировой болезни печени с дозозависимым эффектом.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

Озвучен второй вероятный шаг России после объявления мобилизации

Конфликт перейдет в новую степень противостояния

Байдену подсказали скрытый путь решения конфликта на Украине - достаточно одного шага

Глава страны должен опираться на тактику Джона Кеннеди

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей