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Неправильное употребление жевательной резинки грозит развитием хронического гастрита, панкреатита, колитов и диабета, указала врач-терапевт Вера Назарова.
Как указала специалист, жвачку ни в коем случае не следует употреблять до приема пищи и в перерывах между ними, так как жевание затрагивает весь пищеварительный тракт – от желудка и двенадцатиперстной кишки до поджелудочной железы и тонкого кишечника. Они выделяют соки для переваривания пищи, и в отсутствие еды организм начинает переваривать собсственную слизистую.
Потому и возникают опасные хронические болячки. Поджелудочная железа выбрасывает в кровь инсулин, которому нет в указанный момент применения, так как пище, которая отсутствует в организме, нет нужды утилизироваться.
"Это повышает риск развития сахарного диабета", – объяснила специалист.
Ну и, конечно, нужно помнить о том, что длительное жевание резинки провоцирует кариес – из-за воздействия сахара на полость рта.
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