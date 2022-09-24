Чем вредна жвачка для организма

Чем вредна жвачка для организма
Creativ Studio Heinemann/www.globallookpress.com
Дело далеко не в кариесе

Неправильное употребление жевательной резинки грозит развитием хронического гастрита, панкреатита, колитов и диабета, указала врач-терапевт Вера Назарова.

Как указала специалист, жвачку ни в коем случае не следует употреблять до приема пищи и в перерывах между ними, так как жевание затрагивает весь пищеварительный тракт – от желудка и двенадцатиперстной кишки до поджелудочной железы и тонкого кишечника. Они выделяют соки для переваривания пищи, и в отсутствие еды организм начинает переваривать собсственную слизистую.

Потому и возникают опасные хронические болячки. Поджелудочная железа выбрасывает в кровь инсулин, которому нет в указанный момент применения, так как пище, которая отсутствует в организме, нет нужды утилизироваться.

"Это повышает риск развития сахарного диабета", – объяснила специалист.

Ну и, конечно, нужно помнить о том, что длительное жевание резинки провоцирует кариес – из-за воздействия сахара на полость рта.

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
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