Дело далеко не в кариесе

Неправильное употребление жевательной резинки грозит развитием хронического гастрита, панкреатита, колитов и диабета, указала врач-терапевт Вера Назарова.

Как указала специалист, жвачку ни в коем случае не следует употреблять до приема пищи и в перерывах между ними, так как жевание затрагивает весь пищеварительный тракт – от желудка и двенадцатиперстной кишки до поджелудочной железы и тонкого кишечника. Они выделяют соки для переваривания пищи, и в отсутствие еды организм начинает переваривать собсственную слизистую.

Потому и возникают опасные хронические болячки. Поджелудочная железа выбрасывает в кровь инсулин, которому нет в указанный момент применения, так как пище, которая отсутствует в организме, нет нужды утилизироваться.

"Это повышает риск развития сахарного диабета", – объяснила специалист.



Ну и, конечно, нужно помнить о том, что длительное жевание резинки провоцирует кариес – из-за воздействия сахара на полость рта.