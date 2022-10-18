Что разрушает психику человека: три вредные привычки

Что разрушает психику человека: три вредные привычки
Andrey Arkusha/www.globallookpress.com
продолжениеСколько чашек кофе можно пить в день
Без калорийной еды не обошлось

По словам врача-диетолога Джесс Хиллард, существуют самые очевидные признаки, свидетельствующие о низком уровне психического здоровья. Медик раскрыла основные привычки, которые приводят организм к такому состоянию.

Одна из таких – переутомление, которое приводит к беспокойству, депрессии, а затем и эмоциональному выгоранию. Таковы современные реалии, в которых людях приходится работать больше 60 часов в неделю.

"Это объясняется тем, что переутомление зачастую влияет на наши привычки в еде, уровень стресса, потребление алкоголя, сон и физическую активность, которую мы можем себе позволить", – отмечает медик.

Второй фактор – питание, которое требует обязательного пересмотра. Важно помнить о белке – примерно от 45 до 55 граммов в день. Наконец, сильно влияет на психику недостаток сна.

"Гормоны стресса могут вызывать повышенное возбуждение, нарушая баланс между сном и бодрствованием. Это создает порочный круг, так как со стрессовыми ситуациями гораздо труднее справиться, когда вы устали, что приводит только к еще большему стрессу", – заявляет медик.

Джесс рекомендует включить в рацион жирные кислоты омега-3, служащие питанием для головного мозга. Как правило, они содержатся в жирной рыбе, льняных семенах, грецких орехах и оливковом масле.

Источник: The Sun ✓ Надежный источник
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