Суточная норма весьма приблизительна

По словам врача-терапевта, диетолога Елены Тихомировой, кофеин считается стимулятором мозговой деятельности и мышечной работы, ускоряющим метаболизм и повышающим давление.

Суточная доза всегда примерна – это 400 миллиграмм кофеина. В американо – около 100 мг, в эспрессо – 200. Поэтому условной – весьма условной нормой – подчеркивает специалист, можно считать 4 чашки американо или две чашки эспрессо в день.

Главное, чтобы этот прекрасный напиток не влиял негативно на пульс и давление. Если вам хорошо и от пяти, и шести чашек кофе в день, оставайтесь в пределах своей нормы.

Весьма популярен миф о том, что кофе выводит минералы. Медик отметила, что минералы выводят лишь лекарственные препараты. Более того, кофеин вызывает бессонницу не у всех – как минимум каждый второй человек не испытывает никаких проблем со сном после чашки кофе.