Как не заедать стресс: советы диетолога

Многие во время депрессии набирают лишние килограммы

Когда в жизни начинается черная полоса, некоторые люди буквально набрасываются на холодильник, пытаясь заглушить душевную боль за счет всевозможных вкусняшек.

Как подчеркнула известный диетолог Анастасия Тараско, в первую очередь, человеку нужно осознать, что в период тоски он начинает переедать.

Специалист посоветовала хорошенько подумать, что, помимо еды, способно улучшить состояние. Например, возможно, человеку необходимо выспаться или пересмотреть рацион. Также важным является соблюдение водного баланса, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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