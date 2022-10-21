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Человек временами может испытывать ощущение холода при полном отсутствии поводов для "замерзания". В причинах разобрался врач доказательной медицины Олег Абакумов.
Сосуды, указал медик – "трубы и батареи", служащие источником тепла для организма. При низкой температуре они сужаются, при жаркой – расширяются. Если вам на постоянной основе холодно, в организме возникли проблемы.
Первая причина – анемия из-за дефицита железа или пониженного гемоглобина. Циркуляция крови замедлена, тело паникует, а человек мерзнет. Еще одна причина – дефицит витаминов A и E, а также недостаток насыщенных жиров, которые необходимы для нормальной работы печени.
Проверьте состояние щитовидной железы – ведь она отвечает за обмен веществ. При плохой работе щитовидки он замедлен. Кстати, часто страдают от холода диабетики – особенно мерзнут у них ноги.
Согреваться необходимо физическими нагрузками. Пейте больше воды, исключите курение, спиртное и кофе, что так вредит сосудам.
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