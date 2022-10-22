Режим сна и питание - это святое

Отсутствие бодрости – явление вполне закономерное, если не уважать собственный организм. От некоторых привычек лучше навсегда отказаться – не практикуйте их вовсе, если хотите себе крепкую и счастливую жизнь.

Самый вредный фактор – отсутствие режима. Спать нужно минимум семь часов и в определенное время: ложимся в 22:00, встаем в пять утра и позже. Так мы поднимаем себе кортизол, утверждает эндокринолог Елена Яровова.

Помните, что недостаток активности непростителен. Обязательно выполняйте минимум в 10 тысяч шагов в сутки. Организм не выработает энергию, если будете шагать меньше.

Необходимо правильно питаться: по 1,2-1,5 грамма белка на килограмм веса. А еще добавьте туда и жиры, и белки, и углеводы.

Обеспечьте себя нужным количеством витаминов и микроэлементов. Энергичные люди не испытывают проблем с железом, цинком, медью, витаминами группы В, витамином С, магнием. Чувствуете усталость – проверьтесь на гормональные нарушения и проблемы с щитовидной железой.

Естественно, мы должны делать то, что приносит нам радость. А вот нелюбимое дело всегда лишает нас энергии. Поэтому занимайтесь тем, что вам по душе.