Популярный продукт таит серьезные опасности для здоровья

Многие диетологи советуют включать в рацион блюда из риса. Однако доктор медицинских наук Алексей Ковальков заявил, что частое употребление этого продукта может привести к самым плачевным последствиям для здоровья человека.



Дело в том, что в рисе содержится очень много крахмала. При этом из-за ряда естественных реакций при попадании продукта в организм он активно начинает выделять данное вещество. Крахмал превращается в глюкозу, что приводит к резкому скачку уровня сахара в крови.

Вслед за этим начинает активно работать поджелудочная железа. Такие процессы в организме в конце концов могут привести к страшному заболеванию – диабету. Именно поэтому специалист не советует на ежедневной основе употреблять рис.

Любители этого продукта, которым сложно отказаться от рисовых блюд, должны отдать предпочтение сортам с низким гликемическим индексом. Тогда риск заболеть резко снизится.