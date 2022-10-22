Тут все зависит от повреждения

Весьма популярен у обывателя миф о том, что зрение можно восстановить с помощью банальной гимнастики для глаз. Офтальмолог Гергана Стоянова указала, что механические движения не избавят человека ни от близорукости, ни от дальнозоркости.

Особенно часто этот вопрос задают мамы близоруких детей, считая, что гимнастика позволит ребенку восстановить зрение.

Однако, указала офтальмолог, упражнения для глазных яблок действительно помогают восстанавливать так называемую ложную близорукость, когда человек может испытывать недостатки со зрением после длительной работы с компьютером на близком расстоянии. В таком случае, указала специалист, зрение искажается из-за гипертонуса глазной мышцы.