Нужно рационально подойти к закупке необходимых товаров

Цены на продукты повышаются, поэтому покупать что-то полезное для здоровья становится все сложней. Однако существуют способы сэкономить в магазине без ущерба качеству товара. Портал "Доктор Питер" назвал семь способ, как можно экономить на продуктах с пользой для здоровья.

1. Готовить список перед походом в магазин и готовить самостоятельно. До этого нужно спланировать около 5-7 блюд, которые будете употреблять в течение одной-двух недель.

2. Выбирать более экономичные аналоги. К примеру, заменить салат на капусту, свежие ягоды на мороженые. И лучше не покупать дорогие продукты, которые быстро портятся.

3. Смотреть на цену не за единицу товара, а за килограмм. Один товар может быть дороже, но при пересчете на руб/вес выходит дешевле агалогов.

4. Заменять мясо на субпродукты. Это позволит сохранить объемы употребления белка и снизить расходы семейного бюджета.

5. Проверять срок годности продуктов. И съедать в первую очередь то, что быстро портится.

6. Закупать товар по акции впрок. Даже если он не был в ключен в список покупок – лучше покупать то, что будет храниться долго.

7. Сменить магазин. Если привыкли ходить в одну торговую точку, то лучше проверить и другие. Довольно часто цены могут сильно отличаться в зависимости от места продаж.