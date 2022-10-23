Как сэкономить в продуктовом магазине с пользой для здоровья: семь способов

Как сэкономить в продуктовом магазине с пользой для здоровья: семь способов
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нужно рационально подойти к закупке необходимых товаров

Цены на продукты повышаются, поэтому покупать что-то полезное для здоровья становится все сложней. Однако существуют способы сэкономить в магазине без ущерба качеству товара. Портал "Доктор Питер" назвал семь способ, как можно экономить на продуктах с пользой для здоровья. 

1. Готовить список перед походом в магазин и готовить самостоятельно. До этого нужно спланировать около 5-7 блюд, которые будете употреблять в течение одной-двух недель.

2. Выбирать более экономичные аналоги. К примеру, заменить салат на капусту, свежие ягоды на мороженые. И лучше не покупать дорогие продукты, которые быстро портятся. 

3. Смотреть на цену не за единицу товара, а за килограмм. Один товар может быть дороже, но при пересчете на руб/вес выходит дешевле агалогов.

4. Заменять мясо на субпродукты. Это позволит сохранить объемы употребления белка и снизить расходы семейного бюджета. 

5. Проверять срок годности продуктов. И съедать в первую очередь то, что быстро портится. 

6. Закупать товар по акции впрок. Даже если он не был в ключен в список покупок – лучше покупать то, что будет храниться долго.

7. Сменить магазин. Если привыкли ходить в одну торговую точку, то лучше проверить и другие. Довольно часто цены могут сильно отличаться в зависимости от места продаж. 

Источник: Доктор Питер ✓ Надежный источник
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