Нужно соблюдать меру - чтобы не свести себя в могилу

Такое известное противовоспалительное средство, как парацематол, может стать причиной десятков и даже сотен смертей, утверждает доктор Александр Мясников. Оказывается, самый безвредный препарат может повлечь летальный исход при неправильном применении.

Главная ошибка людей, указал теледоктор – незнание меры. Взрослым максимум нужно принимать по 4 грамма в день, что в принципе применимо к любому противовирусному препарату. Многие этот момент не учитывают и накачивают себя таблетками.

"Но действующее начало в любом пакетике – парацетамол. Однако вы этого не знаете. И вот вы начинаете принимать его параллельно с таблетками. Выпили пакетик со вкусом малины или лимона, а затем – еще пакетик. Как заходит, совсем как чаек, правда?", – обратил внимание специалист.

Еще один немаловажный момент: при приеме парацетамола человеку категорически противопоказан алкоголь. Иначе все закончится не только больничной койкой, а чем-то более печальным.