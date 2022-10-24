Любителям виноградика и хурмы посвящается

По традиции осеннее меню состоит из овощей и фруктов. Однако такая пища для определенной категории людей опасна, особенно для тех, у кого имеется склонность к набору веса и хронические заболевания, указала диетолог Елена Соломатина.

К примеру, в том же винограде крайне высокое содержание сахара. А в хурме порядка 70 ккал, поэтому на такие продукты не стоит налегать.

В приготовленной тыкве, как и в свекле с морковью, повышается гликемический индекс. Ведь каждый заправляет тыквенный суп или сметаной, или сливками с маслом. Тот же винегрет – серьезный калорийный набор, что уж говорить про блинчики, яблочную шарлотку и варенье.

"Многие сейчас ходят по грибы, сейчас и грибы низкокалорийный продукт, но никто не ест их просто так. С овощами их не едят. Их жарят с картошкой, естественно, там достаточно много масла. Их не просто жарят, а жарят на масле. Делают из них жульены, это калорийное блюдо – сметана, сыр, мука", – указала медик.

А недавно диетолог рассказала, почему нельзя часто есть рис.