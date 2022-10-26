Как стресс сказывается на здоровье: ответ невролога

Как стресс сказывается на здоровье: ответ невролога
Фото: pixabay.com
Многие из-за нестабильности находятся в подвешенном состоянии

За текущий год количество обращений людей к психологам и психотерапевтам серьезно увеличилось. По мнению специалистов, на это влияет ситуация в стране. Невролог Павел Брант в беседе с ОСН рассказал, как это состояние может отразиться на здоровье. 

Врач рассказал, что существует два популярных заблуждения: будто бы нервные клетки не могут восстанавливаться и что все болезни – от нервов. По его словам, если бы нервные клетки и правда разрушались безвозвратно, то в какой-то момент их бы попросту не осталось в организме. В действительности процесс регенерации идет, только очень медленно. 

Что касается второго мифа, то к счастью или сожалению, большинство болезней далеко не от нервов, хотя и существуют психосоматические проявления. Брант отметил, что на фоне эмоциональных переживаний могут развиться физические недуги, и сейчас этот вопрос перед людьми стоит более остро из-за общей нестабильности.

"И этот стресс вполне может соматизироваться, то есть выразиться в какое-то реальное заболевание", – отметил он.

Специалист напомнил, что во время пандемии люди так боялись заболеть, что после малейшего кашля у некоторых мог начаться приступ ипохондрии – они сразу же бежали на КТ. 

Источник: ОСН ✓ Надежный источник
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