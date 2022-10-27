Доктор Мясников назвал провоцирующие диабет препараты

Это важно знать каждому

Теледоктор Александр Мясников рассказал о лекарствах, которые провоцируют развитие сахарного диабета. По словам терапевта, речь идет о стероидных гормонах, мочегонных препаратах и статинах.

Нередко, указал теледоктор, некоторое лекарственные препараты провоцируют развитие диабета. К примеру, у больных волчанкой с "летящими" почками есть потребность принимать в огромных дозах гормоны. У них-то и развивается диабет.

В ту же категорию Мясников отнес и лекарства для лечения СПИДа, а также тиазидные препараты для гипертоников.

"Эти лекарства могут при длительном применении приводить к увеличению шансов диабета", – уточнил Мясников.

Однако, указал специалист, побочные эффекты вовсе не говорят о необходимости перестать принимать препараты, выписанные медиком. Врач обязан объяснить, что диабет развивается в побочке, поэтому при повышенном холестерине нужно отказаться от того, что является причиной возросшего риска.

Ранее Мясников рассказал россиянам об основных ошибках при приеме жаропонижающих препаратов.