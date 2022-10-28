Как вернуть упругость кожи: советы пластического хирурга

Операции по "наведению красоты" хороши, но не все могут их себе позволить

Cкорректировать тело после похудения вполне реально. По словам пластического хирурга Павла Голованева, резкая потеря веса приводит к обвисанию и появлению складок. Упругость кожи пытаются вернуть за счет пластики.

Если говорить о хирургических операциях, то они стоят немало денег. Чаще всего женщины обращаются в клиники после беременности, чтобы скрыть рубец и подтянуть живот.

Липосакция же позволяет избавиться от жировых накоплений, против которых так, казалось бы, неэффективен спорт и многочисленные диеты.

Но есть другой, старый и проверенный временем способ: комплексный подход в виде использования специальных кремов, в составе которых есть витамины А и Е, алоэ вера и другие травяные ингредиенты, а также физические нагрузки с регулярным массажем.

Еще одно правило: нельзя резко сбрасывать вес, чтобы кожа не теряла эластичности