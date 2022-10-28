Как вернуть упругость кожи: советы пластического хирурга

Как вернуть упругость кожи: советы пластического хирурга
face to face/www.globallookpress.com
Операции по "наведению красоты" хороши, но не все могут их себе позволить

Cкорректировать тело после похудения вполне реально. По словам пластического хирурга Павла Голованева, резкая потеря веса приводит к обвисанию и появлению складок. Упругость кожи пытаются вернуть за счет пластики.

Если говорить о хирургических операциях, то они стоят немало денег. Чаще всего женщины обращаются в клиники после беременности, чтобы скрыть рубец и подтянуть живот.

Липосакция же позволяет избавиться от жировых накоплений, против которых так, казалось бы, неэффективен спорт и многочисленные диеты.

Но есть другой, старый и проверенный временем способ: комплексный подход в виде использования специальных кремов, в составе которых есть витамины А и Е, алоэ вера и другие травяные ингредиенты, а также физические нагрузки с регулярным массажем.

Еще одно правило: нельзя резко сбрасывать вес, чтобы кожа не теряла эластичности

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