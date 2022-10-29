Пять способов избавиться от болей после тренировок

Пять способов избавиться от болей после тренировок
Nicolas Armer/www.globallookpress.com
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Просто сходить в зал недостаточно - нужен комплексный подход к спортивным занятиям

Боль после мышц – живое доказательство хорошей тренировки, говорят представители "старой школы". Однако, утверждает фитнес-тренер Вера Малахова, все крайне ситуативно и зависит от особенностей организма.

Эксперт дала советы, которые помогут избавиться от болей в мышцах после тренировок.

Первое – это правильный массаж. После нагрузки организм испытывает усталость, а потому тело нужно расслабить. Слушайте тело – оно подскажет, нужны ли услуги массажиста.

Второе – баня, которая снижает усталость мышц и расслабляет их. Болевые ощущения снижаются. Отличное подспорье – разминка и заминка. Мышцы важно растягивать, чтобы снимать напряжение. Обязательно разминайтесь и до тренировки, и после.

Идеально было бы заниматься два-три раза в неделю йогой. Особенно – в комплексе с тренировками. И, конечно, соблюдайте питьевой режим – от полутора до двух литров в сутки.

Источник: Life ✓ Надежный источник
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