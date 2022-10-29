Без лекарств: отличный способ нормализовать давление

Без лекарств: отличный способ нормализовать давление
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Правда, при устойчивой проблеме без медика не обойтись

В любом возрасте могут произойти скачки давления. Иногда оказывается так, что под рукой нет лекарств, которые могли бы привести его в норму. Кардиолог Ольга Емельянова указала, что можно обойтись и без препаратов.

Прежде всего, проветрите помещение, освободите грудь от тяжелой и стесняющей одежды. Полежите, закройте глаза и сделайте пару глубоких вдохов.

"Можно сделать теплую ванночку для рук и ног, легкий массаж шеи, воротниковой зоны, волосистой части головы. Также можно выпить теплый чай с мятой и принять валериану в таблетке. Если говорить о регулярных немедикаментозных методах снижения артериального давление, то это прогулки, правильное питание с ограничением количества соли, снижение массы тела", – указал специалист.

Если давление нужно повысить – примите горизонтальное положение, чтобы ноги были выше головы. Можно и запрокинуть ногу на ногу. Выпейте чашку сладкого кофе или чая, съешьте плитку шоколада, если отсутствуют противопоказания. Можно съесть соленое и выпить стакан воды.

"Принять для повышения давления можно настойку элеутерококка или женьшеня – примерно 30 капель", – указывает специалист.

Кардиолог напомнила, что приведенные способы обеспечат лишь кратковременный эффект. При устойчивом характере проблем без врача не обойтись.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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