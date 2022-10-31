Вся проблема в питании и режиме сна

Россиянам нужно придерживаться разнообразного питания, помнить о важности витамина D и минералов, а также важности режима сна для того, чтобы избавиться от усталости в осенний период. Об этом рассказала врач общей практики Елена Горина.

Чаще всего, указала специалист, осенняя усталость вызвана не самым лучшим образом жизни и рационом, от которого мы отходим к концу лета – едим меньше фруктов и овощей, налегая на более калорийную пищу.

Особое внимание необходимо уделить витамину D, дефицит которого вызывает нарушение в работе многих систем организма. Самое высокое содержание этого витамина в яйцах и рыбе.

Однако можно получать его самостоятельно под воздействием ультрафиолета. Правда, в мрачную и облачную осень это практически невозможно. Выход один – искать витамин D в еде.