Как побороть усталость осенью

Как побороть усталость осенью
Kay Nietfeld/www.globallookpress.com
продолжениеНазваны проверенные способы снизить аппетит
Вся проблема в питании и режиме сна

Россиянам нужно придерживаться разнообразного питания, помнить о важности витамина D и минералов, а также важности режима сна для того, чтобы избавиться от усталости в осенний период. Об этом рассказала врач общей практики Елена Горина.

Чаще всего, указала специалист, осенняя усталость вызвана не самым лучшим образом жизни и рационом, от которого мы отходим к концу лета – едим меньше фруктов и овощей, налегая на более калорийную пищу.

Особое внимание необходимо уделить витамину D, дефицит которого вызывает нарушение в работе многих систем организма. Самое высокое содержание этого витамина в яйцах и рыбе.

Однако можно получать его самостоятельно под воздействием ультрафиолета. Правда, в мрачную и облачную осень это практически невозможно. Выход один – искать витамин D в еде.

Источник: RT ✓ Надежный источник
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