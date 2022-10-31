Без борьбы с собой можно и дальше насчитывать лишние килограммы

Чувство повышенного аппетита свойственна людям с лишним весом. Конечно, с перееданием необходимо бороться контролем. Без проявления воли ничего не получится, указал диетолог Михаил Гинзбург.

Медик указал, что желающим похудеть нужно довольствоваться малыми порциями. Чтобы обмануть мозг, используйте небольшую посуду. Чем меньше тарелка, тем, вполне логично, меньше калорий. А мозг будет считать, что тело поглотило большую порцию еды.

Не забывайте о том, что небольшое чувство голода перед приемом пищи можно утолить с помощью небольшой закуски примерно за двадцать минут до обеда.

К примеру, можно выпить стакан кефира или съесть ложку вареной гречневой крупы. И полезно, и калорий, которые вы могли вы потреблять, в итоге меньше, чем могло бы.