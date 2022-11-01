Организм не простит: во что может перерасти обычная простуда

Организм не простит: во что может перерасти обычная простуда
Jochen Tack/www.globallookpress.com
Принцип "пройдет само" буквально губителен для человека

Недолеченная простуда может стать чем-то более серьезным – ведь часто запущенный насморк перерастал из-за халатности самого человека в откровенно опасную болезнь. Иммунолог Светлана Маркова указала, что чаще всего такой исход обеспечивается курильщикам, людям пожилого возраста и диабетикам.

Слабый иммунитет практически не имеет шансов самостоятельно справиться с заболеванием. В итоге недолеченная простуда перерастает в ОРВИ, гайморит и даже бронхит. Серьезная симптоматика никуда сама не уходит – с ней нужно бороться.

"Это серьезные симптомы, не стоит их игнорировать по принципу "само пройдет", – подчеркнула иммунолог.

Ранее медик развеял миф о пользе горячего питья для борьбы с простудой.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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