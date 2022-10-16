Заветы бабушки не нашли подтверждение

Как известно, при появлении первых признаков простуды народные предания рекомендуют тут же начать пить горячий чай с малиной, желательно в больших объемах. Горячее питье в целом является одним из главных домашних методов борьбы с заболеванием. Однако опытный врач Олег Абакумов объявил, что такое средство вовсе не способствует выздоровлению.



Доктор доказательной медицины оказался беспощаден к заветам наших бабушек. Абакумов подчеркнул, что далеко не все народные средства обладают высокой эффективностью.

Помимо чая с малиной, абсолютно бесполезным, по словам эксперта, является горячее молоко с медом. Абакумов напомнил, что при соприкосновении с кипятком мед теряет все свои целебные свойства. В то же время этот продукт может вызвать сильную аллергию.

По словам эксперта, отличным вариантом заменить самые популярные народные методы будет употребление брусничного и клюквенного морсов. Этот напиток также находится в почете у наших бабушек, однако на самом деле обладает полезными свойствами, которые помогут победить простуду.