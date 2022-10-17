Развеян самый устойчивый миф о курином мясе

Развеян самый устойчивый миф о курином мясе
Фото: www.unsplash.com
Многие с недоверием относятся к перекормленным бройлерам

Как известно, в нашей стране бытует мнение, что куриное мясо хоть и доступный продукт, но не самый полезный. Многие убеждены, что куриц активно пичкают антибиотиками и другой химией. Однако известный академик Владимир Фисинин развенчал этот устойчивый миф.

Эксперт напомнил, что в нашей стране каждый год выращивают более трех миллиардов бройлеров. Введение гормона роста такому огромному количеству птиц просто невозможно. Давать гормоны вместе с кормом – не имеет смысла, буквально через 15 минут такие вещества распадаются и теряют свою эффективность.

Более того, доза гормонального средства стоит порядка 25% от цены тушки, так что с экономической точки зрения подобный эксперимент абсолютно нерентабелен.

Академик добавил, что в российском мясе используются некоторые антибиотики кормового плана, однако они не оказывают серьезное влияние на качество мяса. В целом российская курятина обладает самой лучшей репутацией и активно экспортируется за рубеж.

Источник: Научная Россия ✓ Надежный источник
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