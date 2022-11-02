Психиатр запретил россиянами читать новости

Целее будут

Люди так или иначе начинают интересоваться политикой и мировыми событиями – даже самые апатичные круги населения. Внутри людей поселилась тревога, а потому не исключены все вытека.щие последствия в виде депрессий, указал врач-психиатр Александр Федорович.

На условном примере среднестатистического равнодушного к новостям и работящего человека происходит так: россиянин сильно интересуется новостями, просыпается и сразу листает новостную ленту.

Далее человек понимает, что повестка вертится вокруг санкций и эмбарго – что и заставляет его сделать следующий вывод: "лично для меня жизнь станет хуже". Рефлексией никто не будет сыт, и путем информационного обмена человек пытается донести тревожащие его новости до знакомых и друзей.

"Даже когда ему говорят "хватит про новости", он от этих вопросов оторваться не может. Если человек понимает, что эти мысли нарушают его привычный образ жизни, влияют на настроение, на аппетит и сон, то уже однозначно нужно идти к специалисту. А если включаются или выключаются какие-то функции физические и соматические, то здесь уже даже мнений быть не может", – указал эксперт.

Специалист указал, что ныне люди пытаются сохранить себе психику как антидепрессантами, так и нейролептиками. Но тревогу нужно лечить не препаратами – от новостей тревожные расстройства не возникнут, если вы не брокер с состоянием в полмиллиарда рублей. Решайте проблему доступными методами – спите, занимайтесь спортом, хорошо питайтесь и думаете о том, как гарантировать себе стабильность в жизни.