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Диетологи утверждают, что с помощью правильного питания можно продлить свою жизнь и наладить здоровья. Для этого нужно употреблять побольше продуктов, в которых содержится значительное количество полезных микроэлементов. Одним из них является свекла.
К примеру, корнеплод может предотвратить развитие болезни Альцгеймера. Благодаря содержанию природных нитратов он влияет на качество кровообращения организма, а значит благоприятно сказывается на работе мозга.
Содержащийся в свекле оксид азота помогает стабилизировать артериальное давление. Беталаин предотвращает сердечные болезни, а магний, калий и натрий имеют успокаивающее действие.
Овощ также может защитить от развития рака. Он борется с канцерогенами, что благоприятно сказывается на общем здоровье человека.
Лучше всего свеклу употреблять в отварном виде. Можно добавить к ней орехи, яблоки, зелень или крупы. В качестве заправки лучше использовать оливковое или льняное масла.
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