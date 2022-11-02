Популярный овощ может спасти от болезни Альцгеймера и рака

Популярный овощ может спасти от болезни Альцгеймера и рака
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Продукт крайне полезен для всего организма

Диетологи утверждают, что с помощью правильного питания можно продлить свою жизнь и наладить здоровья. Для этого нужно употреблять побольше продуктов, в которых содержится значительное количество полезных микроэлементов. Одним из них является свекла. 

К примеру, корнеплод может предотвратить развитие болезни Альцгеймера. Благодаря содержанию природных нитратов он влияет на качество кровообращения организма, а значит благоприятно сказывается на работе мозга. 

Содержащийся в свекле оксид азота помогает стабилизировать артериальное давление. Беталаин предотвращает сердечные болезни, а магний, калий и натрий имеют успокаивающее действие. 

Овощ также может защитить от развития рака. Он борется с канцерогенами, что благоприятно сказывается на общем здоровье человека. 

Лучше всего свеклу употреблять в отварном виде. Можно добавить к ней орехи, яблоки, зелень или крупы. В качестве заправки лучше использовать оливковое или льняное масла. 

Источник: Cumhuriyet
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