Почему чеснок продлевает жизнь: рассказала диетолог

Почему чеснок продлевает жизнь: рассказала диетолог
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
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Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что регулярное употребление чеснока продлевает жизнь человеку аж на десять лет. Ведь организм во многом медленно теряет годы из-за бактерий и вирусов – чем их больше, тем сильнее изнашиваются органы.

Употребление чеснока способствует уничтожению патогенной микрофлоры в кишечнике и улучшает пищеварение.

"С кишечником связано наше здоровье. Он отвечает за то, как витамины и минеральные вещества будут усваиваться нашим организмом, какой у нас будет иммунитет", – указала диетолог.

В чесноке содержится масса молибдена и хрома. Последний нужен для регуляции уровня глюкозы в крови, а молибден помогает регулировать обменные процессы для выработки ферментов.

"Все очень сильно зависит от образа жизни в целом. Если человек ведет неправильный образ жизни, но употребляет какой-либо полезный продукт, это, конечно, будет помогать его здоровью, но вряд ли продлит жизнь на такой срок", – отметила специалист.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
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