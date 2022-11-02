Как предупредить деменцию: три совета врача-невролога

О ментальном здоровье стоит позаботиться заранее

Рассеянность в пожилом возрасте и неспособность самостоятельно ухаживать за собой – фобия многих жителей нашей страны. Однако существуют несколько способов, которые помогают предупредить развитие деменции.

Как сообщила врач-невролог Мария Медведева, в первую очередь, необходимо придерживаться здорового образа жизни. Важно заниматься спортом, а также правильно питаться.

Более того, нужно минимизировать возможность развития стресса, для этого следует хорошо высыпаться. Три таких простых совета помогут восстановить организм и защитить его от неприятного заболевания, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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