О ментальном здоровье стоит позаботиться заранее

Рассеянность в пожилом возрасте и неспособность самостоятельно ухаживать за собой – фобия многих жителей нашей страны. Однако существуют несколько способов, которые помогают предупредить развитие деменции.



Как сообщила врач-невролог Мария Медведева, в первую очередь, необходимо придерживаться здорового образа жизни. Важно заниматься спортом, а также правильно питаться.

Более того, нужно минимизировать возможность развития стресса, для этого следует хорошо высыпаться. Три таких простых совета помогут восстановить организм и защитить его от неприятного заболевания, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".