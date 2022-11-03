В первую очередь, важно отказаться от пагубных пристрастий

Возрастные изменения должны заставить человека пересмотреть свой рацион, если тот хочет оставаться как можно дольше здоровым и красивым, заявила диетолог Ирина Мансурова. Она уверяет, что правильный подход к питанию может уберечь от многих болезней.

Специалист отметила, что от состава пищи зависит эмоциональное, психическое состояние человека, его трудоспособность и внешний вид. Если в молодом возрасте кусочек торта, съденный вечером, слабо отражается на фигуре, то ближе к 40 годам это приводит к колебаниям инсулина.

В таком возрасте, указала эксперт, начинает замедляться метаболизм. Потребление прежнего количества пищи приводит к набору веса, а недостаток физической нагрузки это только усиливает.

По словам Мансуровой, нужно сократить суточную калорийность пищи на 500-800 ккал. Для мужчин минимум – 1800 ккал, а для женщин – 1300. Также важно часто пить – и независимо от приема пищи.

Благоприятно на здоровье скажется добавление в рацион квашеной капусты, и в целом лучше потреблять как можно больше клетчатки из овощей. Мясные блюда лучше есть до обеда и не каждый день, заменяя их рыбой или морепродуктами. Нужно исключить сахар и прочие сладости, снизить потребления черного чая и кофе – лучше всего использовать травяные отвары.