Ради красоты и здоровья: что должен сделать каждый человек после 40 лет

Ради красоты и здоровья: что должен сделать каждый человек после 40 лет
Фото: unsplash.com
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В первую очередь, важно отказаться от пагубных пристрастий

Возрастные изменения должны заставить человека пересмотреть свой рацион, если тот хочет оставаться как можно дольше здоровым и красивым, заявила диетолог Ирина Мансурова. Она уверяет, что правильный подход к питанию может уберечь от многих болезней. 

Специалист отметила, что от состава пищи зависит эмоциональное, психическое состояние человека, его трудоспособность и внешний вид. Если в молодом возрасте кусочек торта, съденный вечером, слабо отражается на фигуре, то ближе к 40 годам это приводит к колебаниям инсулина. 

В таком возрасте, указала эксперт, начинает замедляться метаболизм. Потребление прежнего количества пищи приводит к набору веса, а недостаток физической нагрузки это только усиливает. 

По словам Мансуровой, нужно сократить суточную калорийность пищи на 500-800 ккал. Для мужчин минимум – 1800 ккал, а для женщин – 1300. Также важно часто пить – и независимо от приема пищи.

Благоприятно на здоровье скажется добавление в рацион квашеной капусты, и в целом лучше потреблять как можно больше клетчатки из овощей. Мясные блюда лучше есть до обеда и не каждый день, заменяя их рыбой или морепродуктами. Нужно исключить сахар и прочие сладости, снизить потребления черного чая и кофе – лучше всего использовать травяные отвары. 

Источник: Аргументы и Факты ✓ Надежный источник
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