Не всегда болезнь связана с вредными привычками

Гематолог-онколог Екатерина Гончарова в беседе с "Газетой.ру" рассказала, что рак легких довольно часто может быть вызван абсолютно различными причинами. О некоторых из них люди могут даже не догадываться, продолжая совершать вредные действия.

Одной из очевидных является работа на вредном производстве. К примеру, развитие болезни провоцируют испарения радона. Раком легких часто страдают сварщики, которые могут вдохнуть частички металла. Радиация тоже способствует появлению онкологии, но она скорее сказывается на всех органах, а не только на легких.

Самым неожиданным вариантом, из-за которого может появиться зловредная опухоль – это употребление БАДов, которые содержат бета-каротин. Причем проявляется это в том случае, если человек не курит – у страдающих от вредной привычки такой зависимости выявлено не было.

"Это не значит, что не нужно есть морковку – ее нужно есть в умеренных количествах. В целом, это призыв к тому, что с БАДами надо быть аккуратнее", – пояснила врач.

Также повышен риск развития рака легкого у людей, которые заражены папиломавирусом, имеют хронические воспалительные заболевания или родственников, страдающих от этой болезни.