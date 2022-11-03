Онколог назвала неожиданные причины появления рака легких

Онколог назвала неожиданные причины появления рака легких
Фото: unsplash.com
Не всегда болезнь связана с вредными привычками

Гематолог-онколог Екатерина Гончарова в беседе с "Газетой.ру" рассказала, что рак легких довольно часто может быть вызван абсолютно различными причинами. О некоторых из них люди могут даже не догадываться, продолжая совершать вредные действия. 

Одной из очевидных является работа на вредном производстве. К примеру, развитие болезни провоцируют испарения радона. Раком легких часто страдают сварщики, которые могут вдохнуть частички металла. Радиация тоже способствует появлению онкологии, но она скорее сказывается на всех органах, а не только на легких. 

Самым неожиданным вариантом, из-за которого может появиться зловредная опухоль – это употребление БАДов, которые содержат бета-каротин. Причем проявляется это в том случае, если человек не курит – у страдающих от вредной привычки такой зависимости выявлено не было.

"Это не значит, что не нужно есть морковку – ее нужно есть в умеренных количествах. В целом, это призыв к тому, что с БАДами надо быть аккуратнее", – пояснила врач. 

Также повышен риск развития рака легкого у людей, которые заражены папиломавирусом, имеют хронические воспалительные заболевания или родственников, страдающих от этой болезни. 

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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