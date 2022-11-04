На лекарства придется раскошелиться

Чтобы не оказаться в числе жертв гипертонии, необходимо тщательно следить за организмом. Как именно, рассказал доктор Александр Мясников.

Телетерапевт указал, что при начальной стадии медики могут и не назначить вовремя лекарственные препараты. Наблюдение длится до двенадцати месяцев. Скорее всего, вам порекомендуют оградить себя от соли, есть больше овощей и фруктов, а также снизить количество калорий и веса.

Практикуйте аэробные физические нагрузки и боритесь со стрессом. Что касается препаратов, их принимать нужно в правильной дозировке и в установленное время.

Если препараты не помогли – пора задуматься о смене схемы лечения. Люди, страдающие гипертонией, принимают два или три препарата одновременно.

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