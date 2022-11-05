Как "бабушкины рецепты" могут навредить здоровью

Как "бабушкины рецепты" могут навредить здоровью
Фото: www.unsplash.com
Врачи-лоры бьют тревогу

Как известно, в нашей стране большой популярностью пользуется народная медицина. Многие намного больше доверяют рецептам, проверенным временем, чем традиционной медицине. Однако так называемые "бабушкины советы" зачастую могут привести к самым плачевным для здоровья последствиям.

Внимание этой проблеме уделили опытные врачи-отоларингологи. Эксперты рассказали, что самолечение может обернуться катастрофой для здоровья человека и даже привести к полной потере слуха. Категорически запрещается закладывать в уши разного рода сомнительные снадобья.

Медицинские сотрудники поделились с общественностью удивительными фактами. Оказалось, частенько в скорую помощь обращаются люди, из ушей которых впоследствии извлекают весьма странные предметы. Речь, в частности, идет о дольках чеснока, листьях герани и даже куриных костях.

Судя по всему, таким странным образом люди пытаются справиться с ушными заболеваниями. Однако очевидно, что серьезные недуги требуют вмешательства опытного врача. Самолечение народными методами может нанести непоправимый ущерб здоровью.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
новости партнеров

В Британии обозначили одно условие для переговоров Запада и России

Вскоре ситуация может резко измениться

В Киеве обвинили ВС РФ в хитром маневре при обороне Херсона

Украинцы уверяют, что российская армия готовит провокацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей