Врачи-лоры бьют тревогу

Как известно, в нашей стране большой популярностью пользуется народная медицина. Многие намного больше доверяют рецептам, проверенным временем, чем традиционной медицине. Однако так называемые "бабушкины советы" зачастую могут привести к самым плачевным для здоровья последствиям.



Внимание этой проблеме уделили опытные врачи-отоларингологи. Эксперты рассказали, что самолечение может обернуться катастрофой для здоровья человека и даже привести к полной потере слуха. Категорически запрещается закладывать в уши разного рода сомнительные снадобья.

Медицинские сотрудники поделились с общественностью удивительными фактами. Оказалось, частенько в скорую помощь обращаются люди, из ушей которых впоследствии извлекают весьма странные предметы. Речь, в частности, идет о дольках чеснока, листьях герани и даже куриных костях.

Судя по всему, таким странным образом люди пытаются справиться с ушными заболеваниями. Однако очевидно, что серьезные недуги требуют вмешательства опытного врача. Самолечение народными методами может нанести непоправимый ущерб здоровью.