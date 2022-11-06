Три главные ошибки при похудении

Три главные ошибки при похудении
Bernd Wüstneck/www.globallookpress.com
продолжениеВегетарианство приносит людям смерть
Без комплексного подхода любая затея бессмысленна

Бессмысленное голодание, к которому прибегают желающие сбросить вес, является одной из ключевых ошибок при попытке достичь заветных цифр. Врач-гастроэнтеролог, диетолог Ольга Ермошина указала на главные заблуждения, жертвой которых могут стать люди в стремлении избавиться от лишних килограммов.

При бездумном голодании у человека замедляется обмен веществ, а организм, соответственно, воспринимает стрессовую для него ситуацию чем-то стрессовым, потому мозг посылает нас в холодильник – фактически, это можно назвать срывом. А ведь в первые месяц-три нужно сбрасывать порядка 5 процентов от вашей исходной массы.

Еще одна ошибка – ограничение жиров в рационе. Они крайне нужны организму для того, чтобы усвоить жирорастворимые витамины и выбросить желчь.

Наконец, третья ошибка – отсутствие комплексного подхода в похудении. Мало просто мало есть – нужно увеличивать свою физическую активность и сжигать жир, чтобы достичь лучших результатов. Физические нагрузки должны быть систематическими, обходитесь при этом без перегрузок.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Собирали трупы": полячек-наемниц засекли во время нападения ВСУ

Киев отправляет в атаку женщин

Минобороны РФ поставило точку в скандале с большими потерями ВС РФ

В ведомстве рассказали, что проиходит на угледарском направлении

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей