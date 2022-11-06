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Бессмысленное голодание, к которому прибегают желающие сбросить вес, является одной из ключевых ошибок при попытке достичь заветных цифр. Врач-гастроэнтеролог, диетолог Ольга Ермошина указала на главные заблуждения, жертвой которых могут стать люди в стремлении избавиться от лишних килограммов.
При бездумном голодании у человека замедляется обмен веществ, а организм, соответственно, воспринимает стрессовую для него ситуацию чем-то стрессовым, потому мозг посылает нас в холодильник – фактически, это можно назвать срывом. А ведь в первые месяц-три нужно сбрасывать порядка 5 процентов от вашей исходной массы.
Еще одна ошибка – ограничение жиров в рационе. Они крайне нужны организму для того, чтобы усвоить жирорастворимые витамины и выбросить желчь.
Наконец, третья ошибка – отсутствие комплексного подхода в похудении. Мало просто мало есть – нужно увеличивать свою физическую активность и сжигать жир, чтобы достичь лучших результатов. Физические нагрузки должны быть систематическими, обходитесь при этом без перегрузок.
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