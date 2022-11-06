Вегетарианство приносит людям смерть

Но не всем

Весьма популярно утверждение о том, что “истинные” приверженцы вегетарианства, отказавшихся от употребления любого продукта животного происхождения, живут куда дольше и сохраняют молодость на несколько лет больше. Однако, указала врач-диетолог Римма Мойсенко, существует большая категория людей, которым строго противопоказана подобная диета.

"Если человек использует только растительные жиры, он теряет возможность получать витамин В12, усваивать жирорастворимые витамины А, D, Е и К, так как эти витамины поступают только с жирами животного происхождения. Эти витамины участвуют во многих физиологических процессах, и при их дефиците возникнет целый каскад заболеваний: В12-дефицитная анемия, а с возрастом и остеопороз", – указала специалист.

Молодость человека, прежде всего, определяется его генетикой. Во-вторых, огромную роль играет образ жизни. Если работающий человек испытывает удовлетворенность от того, что его окружает, и находится, как правило, в приподнятом настроении, он всегда выглядит моложе своих лет. Вегетарианство же здесь не играет никакой роли.

"Многих вегетарианцев видно. У них тусклые глаза, тусклый цвет лица, они как будто недоедают. Однако в возрасте 40-50 лет и старше человек должен ограничивать животные жиры, которые содержатся в мясе птицы, и переходить на рыбу", – указала диетолог.