Медик сравнил любителей назальных спреев с наркоманами

Медик сравнил любителей назальных спреев с наркоманами
mrp/www.globallookpress.com
продолжениеПочему нас тянет к сладкому
Ведь какая у человека зависимость - дело десятое

Существуют определенные средства от насморка, которые губительно воздействуют на организм и вырабатывают у него зависимость, указал иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

Сосудосуживающие капли весьма эффективны в борьбе с заложенностью носа, однако нужно понимать, что за частое использование быстро приходит время расплаты: без них слизистая уже не может нормально пропускать вдыхаемый воздух – начинается развитие вазомоторного ринита, который проявляется в регулярной отечности.

Опасность такого состояния не только в том, что приходится дышать через рот: слизистая в такое время крайне уязвима для вирусов и бактерий. В некоторой степени люди, часто использующие сосудосуживающие, считает медик, сродни наркоманам, которые не могут обходиться без своих препаратов.

Зависимость от сосудосуживающих возникает буквально в считанные дни. Нужно соблюдать простое железное правило: сосудосуживающие нельзя применять больше трех или четырех дней. Если необходимость остается, обратитесь за консультацией к врачу. Капли не лечат, а снимают симптомы.

Источник: Радио Спутник ✓ Надежный источник
новости партнеров

Центробанк готовит россиянам новые неприятности

Самое плохое еще не позади

В один шаг: Кремль прорвал "газовую блокаду" и поставил Европу на колени

Брюссель просит пощады

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей