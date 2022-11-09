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Существуют определенные средства от насморка, которые губительно воздействуют на организм и вырабатывают у него зависимость, указал иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
Сосудосуживающие капли весьма эффективны в борьбе с заложенностью носа, однако нужно понимать, что за частое использование быстро приходит время расплаты: без них слизистая уже не может нормально пропускать вдыхаемый воздух – начинается развитие вазомоторного ринита, который проявляется в регулярной отечности.
Опасность такого состояния не только в том, что приходится дышать через рот: слизистая в такое время крайне уязвима для вирусов и бактерий. В некоторой степени люди, часто использующие сосудосуживающие, считает медик, сродни наркоманам, которые не могут обходиться без своих препаратов.
Зависимость от сосудосуживающих возникает буквально в считанные дни. Нужно соблюдать простое железное правило: сосудосуживающие нельзя применять больше трех или четырех дней. Если необходимость остается, обратитесь за консультацией к врачу. Капли не лечат, а снимают симптомы.
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